Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

Енергетикам потрібно зробити висновки, які пошкодження принесла нова повітряна атака російських окупантів, розповів представник Укренерго Юрій Бойко.

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Укренерго поки оцінює наслідки атаки РФ для енергетики / Главред

Масована повітряна атака Росії на Україну 26 серпня призвела до того, що владі доведеться коригувати свої плани з підготовки держави до зими. Наслідки ворожого нападу потрібно буде ще вивчати. Про це заявив представник наглядової ради НЕК Укренерго, радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

"Очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і, відповідно, відкоригувати плани з підготовки до зими", - розповів він на брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, наразі складно сказати, наскільки серйозно вплине атака на заплановані заходи з відновлення енергетичної системи та забезпечення споживачів електрикою без обмежень у вересні-жовтні.

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"Але думаю, що до кінця сьогоднішнього дня ми будемо розуміти ситуацію і дуже оперативно будуть відкориговані зусилля з відновлення енергосистеми", - зазначив представник Укренерго.

Також Юрій Бойко наголосив, що енергетики в будь-якому разі готуються до опалювального сезону, але зараз потрібно зрозуміти, якої шкоди завдав ворог, і внести зміни до планів.

Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:

Окупаційні війська агресора Росії в понеділок, 26 серпня, завдали масштабного удару з повітря по Україні. Ворог застосував понад сотню ракет різних типів і стільки ж "шахедів". Прогриміли вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі.

У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах не було світла і води. Фіксувалися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Унаслідок атаки РФ у Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Постраждала одна людина.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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