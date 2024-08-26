Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

Масована повітряна атака Росії на Україну 26 серпня призвела до того, що владі доведеться коригувати свої плани з підготовки держави до зими. Наслідки ворожого нападу потрібно буде ще вивчати. Про це заявив представник наглядової ради НЕК Укренерго, радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.
"Очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і, відповідно, відкоригувати плани з підготовки до зими", - розповів він на брифінгу в Медіацентрі Україна.
За його словами, наразі складно сказати, наскільки серйозно вплине атака на заплановані заходи з відновлення енергетичної системи та забезпечення споживачів електрикою без обмежень у вересні-жовтні.
"Але думаю, що до кінця сьогоднішнього дня ми будемо розуміти ситуацію і дуже оперативно будуть відкориговані зусилля з відновлення енергосистеми", - зазначив представник Укренерго.
Також Юрій Бойко наголосив, що енергетики в будь-якому разі готуються до опалювального сезону, але зараз потрібно зрозуміти, якої шкоди завдав ворог, і внести зміни до планів.
Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:
Окупаційні війська агресора Росії в понеділок, 26 серпня, завдали масштабного удару з повітря по Україні. Ворог застосував понад сотню ракет різних типів і стільки ж "шахедів". Прогриміли вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі.
У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах не було світла і води. Фіксувалися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
Унаслідок атаки РФ у Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Постраждала одна людина.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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