У РФ злетіли 11 бомбардувальників Ту-95, ракети вже в Україні: що відомо

Вранці 26 серпня по всій Україні оголошено повітряну тривогу, є ризик ракетного удару. За даними Повітряних сил, країна-агресор РФ підняла в небо 11 бомбардувальників. На Київщині фіксують ударні дрони - там працюють сили ППО. В Офісі президента закликали українців не ігнорувати тривогу.
У ЗС ЗСУ о 04:43 повідомили, що в Росії злетіли 11 бомбардувальників Ту-95. Близько шостої ранку по всій Україні пролунала сирена повітряної тривоги.
О 06:29 глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.
За даними моніторингового каналу "Николаевский ванек", за даними на 06:32 російські бомбардувальники ТУ-95мс шикуються в бойові порядки.
10 бортів ТУ-95мс перебувають у різних частинах Саратовської області, ще один ТУ-95мс летить до них із Дягілевого.
"Пусків станом на зараз не було", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Київській області чути вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили в КОВА.
О 06:59 у Повітряних силах ЗСУ оновили дані про рух ударних БпЛА:
- дрони на Київщині в північно-західному напрямку;
- на Волині - у західному напрямку;
- група БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину;
- БпЛА у Вінницькій області курсом на захід;
- дрони з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
- кілька груп БпЛА з Миколаївщини в північно-західному напрямку;
- БпЛА з Черкаської області курсом на захід;
- кілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА курсом на Полтаву;
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс.
Також зафіксовано кілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.
Тим часом у Чорному морі чергують чотири кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет, повідомили у ВМС ЗСУ. В Азовському морі ворожих кораблів немає.
Станом на 07:44 у повітрі вже 6 бортів ТУ-22М3, пишуть моніторінгові канали.
Також є загроза балістики із Криму.
Ближче до восьмої години ранку стало відомо, що ракети увійшли до повітряного простору України.
Нічна атака на Київ 26 серпня 2024 року
У ніч на понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони "Shahed".
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську та Чернігівську області й заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.
"Силами і засобами протиповітряної оборони близько десятка [дронів] знищено ще на підступах до міста", - зазначили в КМВА.
У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.
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