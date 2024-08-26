Унаслідок атаки РФ в Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку: є постраждалий

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки.

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У Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку через атаку РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Луцьку внаслідок ворожої атаки вранці 26 серпня пошкоджено житловий будинок. Постраждала людина. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці.

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"Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. На жаль, є один потерпілий. Решта інформації - уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Тим часом у ДСНС України повідомили, що в Луцьку рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки.

"Близько 8:30 ранку відбулося влучання в багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю та майно громадян", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнування конструкцій у квартирі. Мешканцям допомогли евакуюватися в безпечне місце.

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 26 серпня

Уранці 26 серпня РФ атакувала Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3, а в Чорному морі перебували носії ракет "Калібр".

У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Голосно було і в Києві. Детальніше про ворожу атаку на столицю читайте в матеріалі: У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло та вода: що відомо.

Відомо, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. У низці міст зникло світло та вода. Укренерго запровадило аварійні відключення. Міністр Галущенко назвав ситуацію в енергетиці складною.

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