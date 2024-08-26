РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

Росіяни під час сьогоднішньої атаки витратили лише близько третини ракет, які могли накопичити за 1,5 місяці від минулої масованої атаки.

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РФ готує повторний масований удар по Україні, впевнений Олексій Гетьман/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Facebook Гетьман

Країна-агресорка Росія може повторно завдати масованого удару ракетами і дронами по Україні. Нова атака може відбутися навіть сьогодні, 26 серпня.

Таку думку висловив воєнний експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону. Він зазначив, що до сьогоднішнього обстрілу масованих атак по Україні не було упродовж приблизно півтора місяці. За цей час російські окупанти очевидно встигли накопичити набагато більше ракет і дронів, ніж вони випустили по нашій державі під час атаки 26 серпня. Тому може бути продовження, і не виключено, що воно може статися вже сьогодні.

"Не було понад 1,5 місяці обстрілів, росіяни могли накопичити ледь не 200 ракет, крім того, що у них було у так званому недоторканному запасі. Тому очікувалося, що удар буде найпотужніший. Чому він стався такий? Ну, не тому, що вони щось вигадали інше і вирішили не атакувати потужно. Я думаю, що буде друга хвиля, бо це ледь не третина тих ракет, які вони виробили і мали запустити. Чому вони їх не запустили – велике питання. Я думаю, що це (продовження атаки – ред.) може бути і сьогодні", – зазначив Гетьман. відео дня

За його словами, російські загарбники сьогоднішньою атакою могли випробовувати українську протиповітряну оборону.

"Думаю, що вони випробовували наше ППО. Хай це буде помилкове припущення. Але логіка дуже проста – вони за місяць запускають стільки ракет, скільки можуть виробляти. Тобто десь біля сотні. Або один потужніший наліт, або декілька нальотів. Три на місяць по 30-40 ракет, чи два на місяць по 50-60 ракет. Тобто півтора місяці не було і можна було ще кудись… Тим більше, що вони нас лякали, що вони нам помстяться чи ще щось. Очікувався більш потужний наліт. Тому давайте не розслаблятися, бо це може бути перша хвиля і може бути друга. Якщо я помиляюся, то дай Боже", – підсумував військовий експерт.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Удар РФ по Україні ракетами і дронами 26 серпня – що відомо

Країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по Україні в понеділок, 26 серпня, запустивши десятки ракет і дронів. Для удару вперше за тиждень російські кораблі вийшли з Новоросійська, пише Defense Express.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня. Він зазначив, що під ударом опинилися 15 областей. Шмигаль наголосив, що голови ОВА отримали завдання за необхідності розгорнути для населення "Пункти незламності".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілу. Сьогоднішня ранішня атака стала однією із наймасштабніших за всю історію теперішньої війни Росії проти України. Наразі триває ліквідація наслідків, зазначив він.

Також повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС – в РНБО відповіли, чи є загроза прориву. В РНБО наголосили, що загрози прориву дамби Київської ГЕС немає, адже зруйнувати даний енергооб’єкт із застосуванням ракет неможливо.

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