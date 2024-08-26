Удари по Київській ГЕС: експерт пояснив, чи є загроза підтоплення Києва

Пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в мережі, не виключає Олег Попенко.

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Олег Попенко спрогнозував наслідки ударів по Київській ГЕС / Колаж: Главред, Фото: Facebook./Ukrhydroenergo, скріншот

Експерт із питань ЖКГ Олег Попенко заявив про те, що під час масованої атаки 26 серпня головною метою окупантів РФ була українська енергетика.

"І наскільки я розумію, росіяни били не тільки по нашій розподільчій енергосистемі, а й намагалися уразити наші ГЕС", - розповів він ТСН.ua.

Експерт попередив про те, що наслідки ракетного удару будуть відчутні і, найімовірніше, це стане причиною для певних відключень електроенергії.

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"Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду. Чи будуть вони довготривалими - зараз сказати важко, тому що не вся інформація відома і щось прогнозувати складно", - уточнив він.

Співрозмовник не виключає, що пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в мережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень у достроковій перспективі.

"Це може призвести до того, що вже у вересні жителі Києва сидітимуть без світла і відключення триватимуть до початку опалювального сезону. Усе залежить від серйозності руйнувань", - не виключив він.

Попенко додав, що немає загрози підтоплення Києва через удари РФ по Київській ГЕС.

"Що стосується руйнування самої греблі, то тут я не думаю, що киянам і гостям столиці потрібно хвилюватися. Дамба Київської ГЕС здатна витримати набагато більші попадання, загрози для Києва та його околиць немає", - резюмував він.

Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялося раніше, після масованого удару РФ у багатьох містах України відключення водопостачання. РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.

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