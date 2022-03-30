Був "миротворцем" у Сирії та "визволителем" в Україні: ЗСУ ліквідували російського майора

ЗСУ ліквідували російського майора / orenday.ru

ВСУ ліквідували 32-річного Сергія Олександровича Панова, який був командиром батальйону розвідувальної танкової дивізії ЦВО Тоцького гарнізону (Оренбурзька область).

За яких обставин він був знищений Збройними силами України, не уточнюється, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram-каналі.

"Гвардійський майор вирушив "200-м" з України в Оренбуржжя", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що раніше Панов брав участь у війні в Сирії у складі так званих "миротворців РФ" (ЗС Росії), що підтримують диктаторський режим Башара Асада, президента Сирії.

читайте такожЗСУ ліквідували заступника командувача російським Чорноморським флотомРаніше радник глави ВП Олексій Арестович заявляв, що українські військові знищили практично всю 1-у танкову армію Росії, яка вважалася елітною і однією з кращих в РФ. За його словами, солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами.

Також повідомлялося, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя. Армія України перешкоджає перегрупуванню сил окупантів РФ.

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