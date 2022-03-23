Російські олігархи обговорюють, як ліквідувати Путіна – розвідка

Великий бізнес в РФ незадоволений, що через Путіна вони повинні терпіти санкції.
Окремі російські олігархи уже обговорюють можливість фізичного усунення президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна. В РФ великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені багатьма державами за війну Росії проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У розвідці зазначають, що в Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича. Під час цієї зустрічі Авен наголосив, що політика Путіна дратує російських олігархів. Адже санкції, які багато країн наклали на Росію загалом і на конкретних бізнесменів зокрема через війну Росії проти України, сильно "вдарили по кишенях" олігархів РФ.
Також на зустрічі Авен і Машкевич обговорили, що російські бізнесмени шукають способи вплинути на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Проте такі плани дуже важко реалізувати, тому що російський диктатор перебуває у жорсткій ізоляції – він не підпускає до себе практично нікого, а тим більше тих олігархів, яких він вважає "ненадійними".
"Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", – зазначають в українській розвідці.
Раніше в МВС України пояснили, що Путіну насправді вигідні санкції проти російських олігархів. Вони потрапляють у ситуацію, коли надалі зможуть вкладати гроші лише в Росію. Тому накладення санкцій на олігархів РФ лише "ощасливлює Путіна".
Раніше повідомлялося, що в Італії заарештували яхти підсанкційних російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту Мордашова Lady M заарештували в місті Імперія біля Сан-Ремо. Яхта Тимченка Lena стояла в самому місті. Їхня вартість оцінюється у 140 млн євро.
Після цього в Італії наклали арешт на найбільшу в світі вітрильну яхту вартістю 530 мільйонів євро, яка належить російському мільярдерові Андрію Мельниченку. Суперяхта SY A, що належить Мельниченку, перебувала в порту Трієста.
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