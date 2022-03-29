ЗСУ ліквідували під Харковом полковника РФ – командира 200-ї бригади/ facebook.com/ato.news

Під Харковом українські захисники ліквідували командира російської 200-ї окремої мотострілецької бригади – полковника Дениса Курила.

Загалом Збройні сили України знищили дві батальйонно-тактичні групи цієї бригади. Про це Генштаб ЗСУ розповів у зведенні щодо російського вторгнення станом на 12:00 вівторка, 29 березня.

"Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та місто Барвінкове поблизу Ізюма з авіації та артилерії. Крім цього, російські окупанти не полишають спроб захопити місто Ізюм на Харківщині.

"Тривають бої в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії", – зазначається у повідомленні.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що українські військові знищили практично всю 1-шу танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих в РФ. За його словами, солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами.

Також повідомлялося, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя. Армія України перешкоджає перегрупуванню сил окупантів РФ.

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