Перша танкова армія РФ фактично припинила існування і похована під Харковом та Сумами – Арестович/ Facenews

Українські військові знищили практично всю 1-шу танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих в РФ.

Солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

"1-ша танкова армія – це якраз Суми, Харків. Це одні з основних напрямків, яким приділялася величезна увага. 1-ша танкова армія – це головне і елітне з’єднання збройних сил РФ, яке вважалося найкращим. Всі вони поховані біля Сум і Харкова. Фактично, з’єднання припинило існування, є лише залишки, недобитки", – сказав Арестович.

Раніше українська розвідка повідомила, що в Росії застрелився командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії. Також зазначається, що РФ почала діставати зі складів "законсервовану" техніку, щоб за її рахунок закрити втрати техніки на фронті. Проте виявилося, що танки та інші бойові машини були розкрадені і розтягнуті на деталі, поки стояли на складах, тому зараз непридатні для використання.

Також повідомлялося, що з початку масштабного вторгнення Росії в Україну армія президента-диктатора Володимира Путіна втратила уже сім генералів. За офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 березня 2022 року орієнтовно склали 16 тисяч 100 чоловік особового складу.

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