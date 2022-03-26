ЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту / t.me/razvozhaev

У боях за Маріуполь Донецької області ВСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту, полковника Олексія Шарова і, щонайменше, два сержанти.

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Шаров загинув від "підлої кулі снайпера".

За його словами, 25 березня попрощалися з командиром 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Олексієм шаровим і двома бійцями.

Раніше повідомлялося, що група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. В результаті успішної атаки нашим спецназівцям вдалося ліквідувати військового чиновника РФ і техніку противника.

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