Війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя – Британія

Війська Росії збираються рухатися на Донбас з окупованих районів у Харківській області та Маріуполя - британська розвідка / Reuters

Російські війська можуть спробувати взяти в кільце сили оборони України на Донбасі. Наступ окупаційних підрозділів може відбутися з захоплених північних районів у Харківській області та півдня Маріуполя. Ворожі позиції на півночі країни знаходяться на попередніх пунктах дислокації, а контратаки української армії перешкоджають перегрупуванню загарбників. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, Росія може готувати плани щодо оточення військ України на Донбасі. Для цього окупаційні війська мають намір рухатися з частини районів, які їм вдалося захопити – з півночі Харківської області та півдня Маріуполя.

"Схоже, що російські сили зосереджують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які безпосередньо знаходяться навпроти сепаратистських регіонів на сході країни, просуваючись від Харкова з півночі і Маріуполя з півдня", - зазначено в повідомленні.

Також підкреслюється, що ворожі позиції на півночі України знаходяться в раніше захоплених пунктах дислокації. Українські військові перешкоджають для перегрупування російських військових сил.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що Росія відведе війська від Києва, Харкова, Сум та Чернігова, оскільки ці міста їм не вдається захопити. Вони спробують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.