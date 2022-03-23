У Маріуполі ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту

ЗСУ ліквідували офіцера РФ / Нацполіція

Окупанти продовжують атакувати Маріуполь. Але 22 березня ЗСУ ліквідували там командира 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Зазначається, що це вже п'ятий убитий під Маріуполем військовий такого рівня.

"Протягом доби бійці ППО збили 6 російських літаків, 1 вертоліт, 5 безпілотників і 5 крилатих ракет. Всього за час війни українські військові знищили 105 літаків РФ, що становить окрему повітряну армію", - повідомив у зверненні радник голови офісу Президента України Олексій Арестович.

читайте також"Росія може посилити бомбардування": в CNN дали прогноз війни в Україні на наступний тижденьТакож, за його словами, важка ситуація залишається в Чернігові.

"Там зараз немає водо, електро і газопостачання. Військові утримують оборону. Забезпечуються гуманітарні коридори. Чернігів ще битиметься і я думаю, що ворогові не вдасться не те, щоб його взяти, а навіть наблизитися до міста", – додав Арестович.

Нагадаємо, видання CNN поспілкувалося з експертами і виділило п'ять речей, на які варто звернути увагу в найближчі тижні.

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