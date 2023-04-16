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"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- Ігнат

Аліна Дембіцька
16 квітня 2023, 21:34 оновлено 16 квітня, 21:40
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Кілька місяців тому РФ мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.
Росссийская ракета, Юрий Игнат
Росія на початку весни змінила тактику обстрілів України / Міноборони РФ, Командування ЗСУ

Від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Речник зазначив, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому країна-агресорка Росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

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"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", - пояснив він.

Ігнат додав, що РФ може виготовляти ракети для С-300 та С-400. Крім цього, нещодавно з’явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50, яка є аналогом Х-101.

"Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляв Главред, в ніч на неділю, 16 квітня, в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога, прозвучала серія гучних вибухів. Російські окупанти завдали масованого удару по регіону. У Комишувасі постраждала місцева церква. У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону.

Зазначимо, командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив, що війська Росії можуть завдати масованого ракетного удару як на Великдень, так і в будь-який інший день. За словами Наєва, захисники українського неба прекрасно це усвідомлюють, тому посилено готуються до відбиття атак.

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