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"Рівень загрози дуже високий": Гуменюк попередила про можливу підготовку точкових ракетних ударів РФ

6 квітня 2023, 17:55
в акваторії Чорного моря знаходяться чотири російські ракетоносія. Загальний залп може складати до 24 пострілів ракетами "Калібр".
Гуменюк, ракетный удар
Гуменюк попередила про можливу підготовку точкових ракетних ударів РФ / Міноборони РФ, скріншот

В акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, в акваторії Чорного моря знаходяться чотири російські ракетоносія. Загальний залп може складати до 24 пострілів ракетами "Калібр". Гуменюк закликала українців залишатися насторожі, оскільки російські окупанти можуть здійснити точкові удари. Водночас речниця ОК "Південь" не виключає, що частина ворожих кораблів може повернутися до своїх баз через шторм.

"На чергуванні в Чорному морі знаходяться 2 надводні і 2 підводні ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп "Калібрів" може досягати 24 одиниць. Але ми знаємо, що вони не повністю споряджені. Проте оцінюємо рівень загрози, як дуже високий. Погода псується, шторм розвивається, швидше за все буде ще маневрування та заведення в пункти базування, але пильність втрачати не можна. Потрібно відстежувати і активність авіації, і присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари, але, очевидно, що заощаджують таку зброю", - сказала Гуменюк.

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Окрім того, як зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців півдня за допомогою авіації. Завдяки активній роботі Збройних сил України на лівому березі Херсонської області вдалося зменшити силу ворога. Однак російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору, що включає обстріли мирних жителів з авіації та безпілотних літальних апаратів.

"Ми спостерігаємо, що у них немає успіху на суходолі. Зменшивши свою наземну міць, вони застосовують авіацію та безпілотні летальні апарати, яким раніше тільки розвідували. Зараз прив'язують до них розривні гранати і намагаються вразити скупчення людей. Це класична риса тероризму, бо інших цілей у них немає – лише скупчення людей, зокрема там, де роздають гуманітарну допомогу", - зазначила речниця ОК "Південь".

Ракетний терор росіян

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що найближчим часом країна-агресорка Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по території України. Військовий експерт підкреслив, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати на ракетні удари.

Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не змогли занурити Україну у суцільну темряву.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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