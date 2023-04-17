"Може бути 2,5 тисяч ракет": Світан здивував прогнозом про нові російські атаки

Полковник запасу підкреслив, що росіяни можуть зараз взагалі перестати бити ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

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Світан здивував прогнозом про нові російські атаки / Міноборони РФ, скріншот

Російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. Тому восени можуть знову розпочатися масовані ворожі атаки. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.

"До осені треба однозначно готуватися. Росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати на осінь. Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", - зазначив Світан.

Полковник запасу також прокоментував заяву країни-агресорки Росії про намір виготовляти цього літа крилаті ракети Х-50, які нібито зможуть вражати цілі на відстані до 1,5 тисяч кілометрів.

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"Ця ракета – середнє між Х-101 та Х-59. 1,5 тисячі кілометрів дальності. Вони просто намагаються її поставити на потік, використовуючи елементну базу, свою або ту, яку змогли знайти, і вже на цій елементній базі будуть намагатися створити ракету. Вона ще в ескізі, у проекті. Розуміючи, як довго росіяни розгортають будівництво, я не думаю, що вона взагалі з'явиться", - зауважив експерт.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

"Потрібно відстежувати і активність авіації, і присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари, але, очевидно, що заощаджують таку зброю", - сказала Гуменюк.

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