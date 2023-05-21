"Польща існує завдяки нам": РФ вимагає від поляків виплатити $750 млрд та віддати третину територій

Володін видав, що мовляв "поляки діють підло", оскільки зносять пам'ятники радянським солдатам, закривають російські школи, "крадуть російську власність".

https://glavred.net/world/polsha-sushchestvuet-blagodarya-nam-rf-trebuet-ot-polyakov-vyplatit-750-mlrd-i-otdat-tret-territoriy-10472002.html Посилання скопійоване

РФ вимагає від поляків виплатити $750 млрд та віддати третину територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У країні-агресорці Росії вважають, що Польща нібито повинна розрахуватись з ними за звільнення від німецьких окупантів в часи Другої світової війни. Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Польща зрадила історичну пам'ять. Забула, що її звільнення від фашистських загарбників далося радянському народу дорогою ціною", - написав Володін у своєму Telegram-каналі.

Він згадав, що третина територій Польщі є районами з розвиненою інфраструктурою, промисловими підприємствами, а також багаті на природні ресурси. За словами Володіна, "ці території увійшли до її складу завдяки Росії".

відео дня

"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - заявив росіянин.

При цьому, за словами Володіна, "поляки діють підло", оскільки зносять пам'ятники радянським солдатам, закривають російські школи, "крадуть російську власність".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - видав спікер Держдуми РФ.

Нагадаємо, раніше польський дипломат, колишній радник президента Дуди Якуб Кумох заявив, що агресорка Росія повинна зазнати жорсткої поразки у війні проти України. В іншому випадку за 5, 10 або 20 років Москва може напасти, наприклад, на Польщу. Союзники повинні переконатися в тому, що перемога Києва важлива. Києву треба зберегти підтримку, в першу чергу, США, Британії та Польщі.

Також Главред повідомляв, що у Польщі Комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни (частина Головної геодезичної служби країни), вирішила офіційно називати Крулевцем (Królewiec) місто Калінінград, яке зараз входить до складу країни-агресорки Росії. Члени комісії додали, що Калінінградська область тепер теж повинна називатися Крулевецькою.

Дивіться відео про те, чому в Росії масово заарештовують розробників ракет "Кинжал":

Вас може зацікавити: