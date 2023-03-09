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"Окупанти здатні досягати успіхів": наступні місяці на фронті будуть вирішальними - ЦРУ

9 березня 2023, 21:59
Російський диктатор Володимир Путін хоче затягнути війну в Україні, щоб виснажити західних партнерів.
ВСУ, российские оккупанты
Наступні місяці стануть вирішальними у війні в Україні / Колаж фото 24 ОМБр імені короля Данила, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін не планує завершувати війну в Україні, він хоче її затягнути. Однак наступні кілька місяців на фронті стануть вирішальними. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє кореспондент News Nation Кейлі Маєр.

За даними ЦРУ, Путін подвоює ставки і намагається виснажити західних партнерів України.

"Путін вибирає більш довгостроковий шлях. Він подвоїв ставки, оскільки переконаний, що може змусити час працювати на нього. Що він може виснажити західних партнерів України", - йдеться у повідомленні.

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Однак Берс переконаний, що окупанти не зможуть досягнути стратегічних проривів на фронті.

"Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року. Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні", - йдеться у повідомленні.

Він акцентував увагу на необхідності продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" і переможе РФ, як Давид Голіафа.

Раньше Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

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війна в Україні вторгнення Росії
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