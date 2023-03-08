Контрнаступ готується стрімко: 40% усієї військової допомоги надійшли ЗСУ за минулі місяці – The Economist

Україна за кілька місяців отримала "золоту" частину західної зброї. Українська армія трансформується у плані озброєння і готує потужний удар по окупантах.

Україна стрімко готується до контрнаступу/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, bundeswehr.de

Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

Також Німеччина лише у січні 2023 року погодила надання Україні такої кількості зброї, яка займає дві третини від загальної кількості, наданої цією країною за весь 2022 рік. Про це пише видання The Economist із посиланням на європейських чиновників.

Українська армія трансформується в плані військового озброєння і готується нанести потужний удар по окупантах. Зазначається, що зараз основна частина техніки в українському війську ще радянського походження. Проте якщо наприкінці минулого року співвідношення кількості радянської та нової техніки становило 5:1, то тепер очікується, що з новими поставками воно дійде до рівня 5:2.

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Незабаром майже третина української армії матиме стандартну комплектацію НАТО. Видання зазначає, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розраховує створити три нові армійські корпуси. У кожен з них входитиме по шість бригад, кожна з яких налічуватиме понад 20 000 осіб.

Також видання пише, що Залужний замість перекидання значної частини резервів до Бахмута відправив їх за кордон навчатися працювати із західною військовою технікою, які отримає армія. Після цього навчання наступ можна буде проводити уже не ротним формуванням, як було раніше, а більшими батальйонами та бригадами.

Крім цього зазначається, що РФ витрачатиме ще більше своїх резервів, якщо їй вдасться оточити Бахмут і вона кине свої війська для подальшого руху в Донецькій області. Росія може перекидати підрозділи з інших ділянок фронту, а Україна тим часом може скористатися прогалинами, які утворяться.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим станом на сьогодні потрібні додаткові артилерія, снаряди, літаки і танки, щоб вигнати російських окупантів з території нашої держави. Зараз відчувається дефіцит з цими видами озброєння.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомогу в області безпеки. Штати забезпечували артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.

3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

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