"РФ до цього готується": Жданов назвав два регіони, де контрнаступатимуть ЗСУ

За даними військового експерта, російські окупанти готуються до українського контрнаступу та вже риють траншеї.

ЗСУ підуть у потужний контрнаступ в Запорізькій області / Колаж фото Главред, 43 ОМБр ім. гетьмана Тараса Трясила

Українські військові готуються до потужного контрнаступу. Російські окупанти бояться та намагаються підготуватися до цього - риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони. Найактивніші такі дії ворога спостерігаються у Запорізькій області. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він назвав дві області, у яких скоро може відбутися контрнаступ.

"Складається враження, що навіть десь у Папуа-Новій Гвінеї вже всі знають, що ЗСУ готуються до наступу на півдні України. Найімовірніше, це будуть Запорізька та Херсонська області. Всі це обговорюють, і Росія теж до цього готується", - сказав Жданов.

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Контрнаступ українських військових

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що навесні 2023 року українські військові будуть готові перейти до контрнаступу.

Російський блогер, журналіст Майкл Накі спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті навесні та влітку. За його словами, найперспективнішою метою для контрнаступу ЗСУ є Запорізький напрямок. Журналіст зазначив, що важливою умовою є постачання озброєнь Україні.

У той же час ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука пояснив, що може перешкодити масштабному контрнаступу ЗСУ. Він висловив сумніви, чи вистачить Україні тієї військової техніки, надання якої анонсував Захід. Під час операцій контрнаступу наземна бронетехніка повинна мати підтримку з повітря, зокрема літаками і вертольотами, пояснив експерт.

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