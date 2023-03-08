РФ не зможе переломити хід війни: американський підполковник назвав терміни наступу ЗСУ

До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами, не виключив Алекс Віндман.

Алекс Віндман / Скріншот

У найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переламати хід війни на свою користь, заявив екс-директор у справах Європи в Радбезі США, підполковник армії США Алекс Віндман.

"Якщо ця війна триватиме три-чотири роки, то потенційно Росія могла б отримати перевагу, виходячи зі своїх розмірів, свого населення. Але я не бачу, щоби це відбувалося", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Експерт вважає, що війна почне "сходити нанівець", при цьому до кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами.

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"Протягом цієї весни, літа та осені Росія спробує перейти у наступ, захопити територію у тих чотирьох регіонах, які вона називає своїми. Вони можуть мати обмежені тактичні успіхи, але це не буде щось близьке до того, що Україна змогла зробити в Харкові чи Херсоні, або до того, що Росія зробила на початку, у перші два-три тижні війни, коли це були переважно блискавичні атаки через кордон", - упевнений він.

Водночас співрозмовник каже, що в цей час Росія, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ.

"Ймовірно, це відбудеться влітку і наприкінці весни розпочнеться звільнення додаткових територій. Тож я думаю у короткостроковій та середньостроковій перспективі всі переваги на боці України. Росія втратила надто багато техніки. Її особовий склад отримує лише базову підготовку. А Україна з кожним днем стає сильнішою, отримуючи західне озброєння та навчаючи солдатів на Заході. До кінця цього року успіх буде на боці України", — додав Віндман.

Хто такий Алекс Віндман Підполковник армії США, ветеран війни в Іраку, був директором з європейських справ Ради національної безпеки США. У 2019 році дав офіційні свідчення Конгресу США в ході розслідування, що передує оголошенню імпічменту президенту Трампу.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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