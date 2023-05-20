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Буде багато полонених окупантів: у Зеленського спрогнозували етапи контрнаступу ЗСУ

Олексій Тесля
20 травня 2023, 12:46 оновлено 20 травня, 12:52
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На початковому етапі контрнаступу ймовірно буде своєрідне "буцання", впевнений Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, танки Leopard
Михайло Подоляк оцінив ситуацію навколо підготовки контрнаступу ЗСУ / Офіс президента України , bundeswehr.de

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, контрнаступ України буде проходити в кілька етапів. Таку думку він висловив в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Представник ОП вважає, що в міру істотного просування підрозділів ЗСУ, очікується значне зростання числа російських військовополонених.

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"Я думаю, що, швидше за все, так, буде велика кількість полонених, особливо на другому-третьому етапі, коли все-таки наступ дійсно розгорнеться", — уточнив він.

Водночас радник глави ОП не виключає, що на початковому етапі контрнаступу ймовірно буде своєрідне "буцання" між протиборчими сторонами.

"Дійсно, якийсь час ще буде лінія оборони триматися російська. Ось в момент, де якщо буде якийсь істотний один, другий прорив", - додав Подоляк.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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