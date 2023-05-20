Буде багато полонених окупантів: у Зеленського спрогнозували етапи контрнаступу ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо очікуваного контрнаступу Збройних сил України.
За його словами, контрнаступ України буде проходити в кілька етапів. Таку думку він висловив в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
Представник ОП вважає, що в міру істотного просування підрозділів ЗСУ, очікується значне зростання числа російських військовополонених.
"Я думаю, що, швидше за все, так, буде велика кількість полонених, особливо на другому-третьому етапі, коли все-таки наступ дійсно розгорнеться", — уточнив він.
Водночас радник глави ОП не виключає, що на початковому етапі контрнаступу ймовірно буде своєрідне "буцання" між протиборчими сторонами.
"Дійсно, якийсь час ще буде лінія оборони триматися російська. Ось в момент, де якщо буде якийсь істотний один, другий прорив", - додав Подоляк.
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Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
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