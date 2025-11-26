"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

Україна має ухвалити кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Євген Дикий прокоментував імовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: uacrisis.org, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяв Дикого:

Україна має ухвалити кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях

Катастрофа загрожує через питання з мобілізацією та управлінням армією

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував імовірний сценарій завершення війни в Україні.

"Якщо ми будемо відбиватися на фронті в такому режимі, як зараз, то, на жаль, ми закінчимося першими. І саме на цьому зараз грає Росія. Якщо ми будемо воювати так, як зараз, тобто зі зірваною мобілізацією, коли, як минулого місяця, кількість тих, хто пішов у НВЧ, у кілька разів перевищила кількість новобранців, то ми і до весни не дотягнемо", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, ключова умова для того, щоб уникнути цього, полягає в тому, що вже зараз Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях і управлінні армією.

"Загалом, ресурсів у Росії залишилося максимум на рік. Але - за умови, що ми не здохнемо за півроку. А ми можемо здохнути за півроку на фронті, якщо не вирішимо питання з мобілізацією та управлінням армією. Але якщо ми це зробимо, російський ресурс закінчиться через рік", - упевнений Дикий.

Сценарій мирного договору: думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосив, що ініційований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" слугує механізмом тиску як на Україну, так і на Росію, фактично передбачаючи заморожування військового протистояння. На його думку, для Трампа ключовим є саме припинення війни, тоді як такі питання, як статус російської мови, роль російської церкви або точне проходження кордону, його практично не хвилюють.

Підготовка мирної угоди: новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

