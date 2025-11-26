"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

Головне із заяв Дикого:
- Україна має ухвалити кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях
- Катастрофа загрожує через питання з мобілізацією та управлінням армією
Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував імовірний сценарій завершення війни в Україні.
"Якщо ми будемо відбиватися на фронті в такому режимі, як зараз, то, на жаль, ми закінчимося першими. І саме на цьому зараз грає Росія. Якщо ми будемо воювати так, як зараз, тобто зі зірваною мобілізацією, коли, як минулого місяця, кількість тих, хто пішов у НВЧ, у кілька разів перевищила кількість новобранців, то ми і до весни не дотягнемо", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.
На думку експерта, ключова умова для того, щоб уникнути цього, полягає в тому, що вже зараз Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях і управлінні армією.
"Загалом, ресурсів у Росії залишилося максимум на рік. Але - за умови, що ми не здохнемо за півроку. А ми можемо здохнути за півроку на фронті, якщо не вирішимо питання з мобілізацією та управлінням армією. Але якщо ми це зробимо, російський ресурс закінчиться через рік", - упевнений Дикий.
Сценарій мирного договору: думка експерта
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосив, що ініційований президентом США Дональдом Трампом "мирний план" слугує механізмом тиску як на Україну, так і на Росію, фактично передбачаючи заморожування військового протистояння. На його думку, для Трампа ключовим є саме припинення війни, тоді як такі питання, як статус російської мови, роль російської церкви або точне проходження кордону, його практично не хвилюють.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.
Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.
Про персону: Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
