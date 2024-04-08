УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації

Яна Ставська
8 квітня 2024, 19:03оновлено 8 квітня, 19:52
Рада продовжує дискутувати щодо проєкту, водночас військові закликають прискорити його розгляд і вжити відповідних заходів щодо мобілізації.
Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після 'нової' мобілізації
В Україні все ще не ухвалено закон, що посилює мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Поки Росія щосили готується до весняно-літнього наступу, в Україні досі не затверджено законопроєкт про мобілізацію, який дає змогу, зокрема, привести до армії нових людей, щоб допомогти підрозділам, що вже воюють, з обороною на фронті. За даними FT, таких громадян - близько 500 тисяч.

Законодавча ініціатива застрягла в Комітеті Ради не просто так, а через велике невдоволення серед громадян. На тлі суспільної напруженості, за твердженням іноземних ЗМІ, питання про мобілізацію стало для української влади справжнім викликом.

Розбираємося на Главреді, що вже попередньо затвердили щодо мобілізації, а які норми відхилили. Також читайте, що про це все думають самі військові, які перебувають на передовій два роки і більше.

відео дня

У військо - з 25 років

Що можна вже проговорити чітко - це зниження вікового "порогу" для призовників. Згідно з указом Зеленського від 2 квітня 2024 року, в армію тепер можуть призивати осіб з 25 років, а не 27, як раніше.

Ця категорія громадян повинна буде за стандартною юридичною процедурою оновити свої дані у військкоматах.

За словами депутата Ярослава Железняка, президентом також було підписано документ про електронний кабінет військовозобов'язаних, норму, що полегшує проходження ВЛК для військових. Крім того, вказано виплати сім'ям полеглих воїнів у розмірі 15 млн гривень.

Штрафи замість в'язниці для ухилянтів

Кримінальна відповідальність та інші обмеження для громадян, які ухиляються від армії, були каменем спотикання в законопроеєкті про мобілізацію. Але 8 квітня Комітет з питань оборони пом'якшив форму - штрафи замість в'язниці.

За порушення правил військового обліку:

  • у мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень,
  • повторно або в особливий період - від 17000 до 22500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:

  • у мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян,
  • 17000-34000 гривень - для посадових та юридичних осіб.

Під час воєнного стану штрафи становитимуть:

  • для громадян - від 17000 до 22500 гривень,
  • для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 500 гривень.

Скасовано, з-поміж іншого, статус "обмежено придатний". Громадяни цієї категорії повинні будуть повторно пройти медкомісію протягом 9 місяців.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Під "бронею" опинилися навіть цирки

Водночас Мінкульт уже почав видавати деяким компаніям статус "критично важливих підприємств", який може забезпечити їхніх працівників "бронею" від армії. Не обійшлося і без скандалу. Наприклад, стало відомо, що під "бронею" опинився пересувний цирк.

Загалом, через недбалість у роботі багатьох залучених до мобілізаційного процесу органів влади довіра серед громадян до нього - цього процесу - падає.

Не залишаються поза увагою, приміром, скандали за участю працівників ТЦК.

Ні нормі щодо платної відстрочки від ЗСУ

Комітет ВР 27 березня відхилив пропозицію щодо виборчої відстрочки від армії як дискримінаційну. Раніше окремі депутати, а разом із ними схожу ідею висловлював і сам прем'єр Денис Шмигаль, намагалися пропихнути "бронь" для військовозобов'язаних, які отримують понад 30 тисяч гривень зарплати на критично важливих підприємствах.

Як із цього приводу висловився учасник профільного комітету, парламентарій від фракції "Слуга народу" Ігор Копитін, "фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо".

Але питання про платну бронь все ще витає в повітрі, оскільки Рада може врахувати цю правку під час наступного розгляду проєкту в сесійній залі.

Військові незадоволені нинішнім перебігом мобілізації

Темпи щодо розгляду проєкту про мобілізацію розкритиковані серед військових. Захисники на передовій, які воюють понад 2 роки, неодноразово наголошували, що їхнім людям необхідний відпочинок. І все це - на тлі невпинних штурмів окупантів і браку боєприпасів.

Як писав Financial Times, загалом до армії в Україні можна залучити до 3,7 млн осіб і до 500 тисяч - під час нової хвилі мобілізації. Водночас, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Збройним силам знадобиться наразі набагато менше нових військових.

Терміни щодо остаточного рішення щодо цього законопроєкту в Комітеті Ради не називають.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ракетний корабель під Калінінградом виведено з ладу: у ГУР розкрили деталі, кадри

Ракетний корабель під Калінінградом виведено з ладу: у ГУР розкрили деталі, кадри

19:55 Україна
Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

19:43 Світ
Україну накриває "пекельна" спека: у багатьох областях влупить +25

Україну накриває "пекельна" спека: у багатьох областях влупить +25

19:41 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Рідні насилу впізнали: Анна Кошмал змінила імідж 8537

Рідні насилу впізнали: Анна Кошмал змінила імідж

На злочинницю чекає в'язниця : Лоліта замішана в шахрайській афері 2745

"На злочинницю чекає в'язниця": Лоліта замішана в шахрайській афері

Сонячне затемнення 8 квітня 2024: Близнюкам - покровитель, Левам - другий шлюб, Дівам - гроші 2244

Сонячне затемнення 8 квітня 2024: Близнюкам - покровитель, Левам - другий шлюб, Дівам - гроші

Зганьбила на всю РФ: путіністка Валерія принизила чоловіка Йосипа Пригожина 2091

Зганьбила на всю РФ: путіністка Валерія принизила чоловіка Йосипа Пригожина

Останні новини

20:31

Заява 1+1 media щодо дискредитуючої кампанії рф проти США під брендингом телеканалу 1+1 Україна

20:15

Капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан заговорив про усиновлення

20:12

Сатана не допоміг: рецензія на фільм "Омен: початок"

19:55

Ракетний корабель під Калінінградом виведено з ладу: у ГУР розкрили деталі, кадриВідео

19:43

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:41

Україну накриває "пекельна" спека: у багатьох областях влупить +25

19:10

Ситуація не райдужна: чого варто побоюватися українцям у квітніПогляд

19:03

Машини у вогні та знищені будівлі: РФ скинула одразу три КАБи на центр БілопілляФото

19:03

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації

Реклама
18:44

Загроза прориву греблі: експерт про сценарій "апокаліпсису" через удари РФ

18:17

ДБР розслідує кримінальне провадження стосовно голови НКРЕКП Тарасюка через його відпочинок у Греції під виглядом "відрядження" актуально

18:16

Навіщо потрібно спати в шкарпетках: 4 головні причини, про які мало хто знає

18:06

Що купити мамі на день народження: топові ідеї на будь-який гаманець

18:02

ЗСУ готуються до наступу РФ на Харків: будують лінію оборони за 10 км від кордону

18:00

Відома співачка зізналася в таємній залежності через яку втратила друзів

17:48

Штрафи до 59 тисяч гривень: якою буде відповідальність за порушення мобілізації

17:44

"Пересувний цирк України" потрапив до категорії "критично важливих" компаній

17:18

Проєкт про мобілізацію "застряг" у Комітеті: депутат назвав причини

17:02

З Пугачовою разом: стало відомо, що сталося з Тамарою Гвердцителі

16:55

"Гай дитячих снів": у Макарові висадили іменні дерева памʼяті загиблих дітей

Реклама
16:48

Як зберегти хліб від плісняви за допомогою одного овоча: господиня поділилася секретомВідео

16:40

Здача РФ територій України: у Трампа відповіли на "злив" ЗМІ "мирного плану"

16:19

РФ атакувала авіацією Суми та Білопілля: над містами здійнявся дим, є поранені

16:07

Біля Запорізької АЕС вибухнув безпілотник: у ГУР розповіли про загрози

15:57

Додаткове ППО та захист Харкова: Зеленський провів важливе засідання Ставки

15:54

Чому люди у Фінляндії їдять неочищену картоплюВідео

15:49

Збірну покинув, пішов воювати: на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси

15:49

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили "найефективніший" спосіб їх знищення

15:48

Небезпечно: чому не можна використовувати ліхтарик на телефоні

15:42

Росія випустила по Україні ракети: в одному з міст прогриміли вибухиФото

15:13

"Відсидітися не вдасться": генерал ЗСУ дав тривожний прогноз щодо війни з РФ

15:12

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

15:09

Яку приховану функцію має мікрохвильовка: про це мало хто здогадується

14:58

"Вони голодували": Могилевська розкрила подробиці життя її доньок до усиновлення

14:45

Як швидко помити жалюзі: поради, які допоможуть полегшити життя господиням

14:44

Банани не чорнітимуть довше: жінка поділилась секретом, як зберегти фрукти свіжимиВідео

14:39

Як прибрати грибок на швах у ванній: народні засоби, які працюють краще за магазинні

14:32

Несподіване возз'єднання: Цимбалару показала, як проводить час із колишнім чоловіком

14:24

Росіяни прорвались ще на 3 кілометри від Авдіївки: у Bild розкрили ситуацію на фронті

14:00

3 найпростіших варіанти, чим відмити мікрохвильову піч всередині: техніка буде сяяти

Реклама
13:22

У Повітряних силах оцінили ракетний потенціал РФ: до чого готуватись українцям

13:16

Як швидко та правильно розморозити рибу: смак і якість збережеться

13:00

Тяжкохворого Алена Делона помістили під посилену опіку

12:54

"Буде, з ким похмелитися": Волочкова відпочила в компанії Таїсії Повалій

12:51

Зганьбила на всю РФ: путіністка Валерія принизила чоловіка Йосипа Пригожина

12:50

Презентації, зустрічі, інтерактив: що робити на "Книжковій країні"

12:42

Коли в Україні вдарить +25 градусів: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на сонячне затемнення 8 квітня 2024: Рибам - ризик, Овнам - добробутВідео

12:30

Сильний натиск росіян у травні-червні: Гетьман розкрив, що допоможе втримати фронт

12:12

Три зачіски, які миттєво зроблять тонке волосся об'ємнішим: стиліст поділилась технікоюВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти