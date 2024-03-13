У наступній "хвилі" мобілізують 500 тисяч осіб: FT назвала "поріг" призову

400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, уточнили у міністерстві оборони.

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В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під час наступної "хвилі" мобілізації до лав ЗСУ, найімовірніше, залучать до 500 тисяч осіб. Всього в Україні є 3,7 мільйона громадян, які зможуть взяти до рук зброю, йдеться у публікації Financial Times.

Наразі, за оцінками аналітиків, на фронті перебуває близько 330 тисяч військових. Як пояснили газеті у Міноборони, нова "хвиля" мобілізації буде покликана оновити склад підрозділів, які перебувають на передовій з першого місяця війни, решта повинні будуть замінити загиблих чи вирішувати інші бойові завдання в залежності від обстановки на фронті.

Згідно з даними парламентського комітету з питань економіки, з 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн мають право на мобілізацію. Інші - вже воюють, мають інвалідність, перебувають за кордоном або є працівниками критичної інфраструктури.

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Тоді як з коментаря МО України у Facebook випливає, що 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій: підготовка військовослужбовців становитиме до 3 місяців.

Новий законопроєкт також пропонує мобілізацію певної частини поліцейських, утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку, вказує пресслужба міністерства.

Аудит підрозділів МОУ та Генерального штабу триває.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Як писав Главред, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже невдовзі планує рекомендувати Раді розглянути законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. Після цього планується голосування за висновок, яке є обов'язковим для подальшого розгляду законопроєкту в сесійній залі Верховної ради.

Головним каменем спотикання стали обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації. Водночас депутати хочуть врегулювати питання про мобілізацію людей з інвалідністю I, II і III групи та тих, хто доглядає за ними.

Також планують розібратися з питань про відстрочку аспірантів. Депутати хочуть надавати їм відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання.

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