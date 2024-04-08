Штрафи до 59 тисяч гривень: якою буде відповідальність за порушення мобілізації

У Верховній Раді виключили кримінальну відповідальність за порушення мобілізації та військового обліку.

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В Україні встановили розмір штрафів за ухилення від мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні планують встановити чіткі суми штрафів за порушення мобілізації та військового обліку. При цьому кримінальної відповідальності не буде. Відповідне рішення ухвалили у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроекту про посилення відповідальності. Про це заявив голова комітету Сергій Іонушас, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні (8 квітня – ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде", - сказав Іонушас.

За порушення правил військового обліку:

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в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень,

повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:

в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян,

17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Під час воєнного стану штрафи складатимуть

для громадян - від 17000 до 22500 гривень,

для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 500 гривень.

Відповідний законопроект планують ухвалити вже найближчим часом, але після ухвалення законопроекту про мобілізацію.

Мобілізація в Україні - головні новини по темі

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років. Також глава держави підписав раніше ухвалені Радою законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету.

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Крім того, відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

У Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.

За підрахунками FT, під час наступної "хвилі" мобілізації до лав ЗСУ, найімовірніше, залучать до 500 тисяч осіб. Всього в Україні є 3,7 мільйона громадян, які зможуть взяти до рук зброю.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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