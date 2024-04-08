"Пересувний цирк України" потрапив до категорії "критично важливих" компаній

На пересувний цирк поширюються норми "критично важливого підприємства", вирішили в Мінкульті.

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Пересувний цирк внесено до списку критично важливих / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/jackmac34, Facebook/CherkasyTCK

Державне підприємство "Пересувний цирк України" потрапило до категорії "критично важливих" рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України.

Завдяки цьому рішенню військовозобов'язані працівники компанії можуть отримати бронювання від мобілізації. Відповідний наказ опубліковано на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як випливає з документа, опублікованого Мінкультом, до критично важливих віднесли державне підприємство (ДП) "Пересувний цирк України".

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Згідно з рішенням Мінкульту, на пересувний цирк поширюються норми "критично важливого підприємства".

Зазначимо, що такий статус дає право на бронювання працівників. Згідно з наказом Мінкульту, бронювання від мобілізації отримають співробітники пересувного цирку.

/ mcip.gov.ua

/ mcip.gov.ua

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що проєкт про мобілізацію "застряг" у комітеті Ради. У парламенті не називають конкретних термінів завершення розгляду правок.

Як повідомлялося, відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Нагадаємо, як пише FT, під час наступної "хвилі" мобілізації до лав ЗСУ, найімовірніше, залучать до 500 тисяч осіб. Загалом в Україні є 3,7 мільйона громадян, які зможуть взяти в руки зброю.

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