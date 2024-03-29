'Достатньо людей': Сирський розповів, скільки людей потрібно мобілізувати до ЗСУ

Після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил цифра мобілізованих була суттєво зменшена.

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Сирський розповів, скільки людей потрібно мобілізувати / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб.

Як він Сирський в інтерв'ю Укрінформу, після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди - не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ. відео дня

За його словами, наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.

"Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це - об’єктивна необхідність. І таких частин чимало. Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", - резюмував Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що нардеп Юрій Здебський розкрив деталі закону про мобілізацію. Закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.

У Кабміні розкрили плани щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації та необхідність молодих бійців. Військовий наголосив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азову" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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