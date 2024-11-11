Приховала мільйонні статки: посадовиці Львівської МСЕК повідомили про підозру

Вартість майна посадовиці перевищує 5,9 млн гривень.

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Посадовиця МСЕК не задекларувала майно / Колаж: Главред, фото ДБР

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Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків

Спецслужби проводять розслідування

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Про це написала пресслужба ДБР у понеділок, 11 листопада.

Як відомо, жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

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"Посадовиця подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на праві користування. Вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Затримання високопосадовців МСЕК - останні новини

Раніше Главред з посиланням на Офіс Генерального прокурора повідомляв, що посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби. Зазначається, що на одержанні хабаря викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України".

29 жовтня ДБР викрило масштабну корупційну схему в Одеській обласній МСЕК, де медики за гроші допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні довідки про інвалідність. Організована група лікарів забезпечувала здорових чоловіків необхідними документами, що давало підстави визнати їх непридатними до служби.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував скандал із незаконним встановленням груп інвалідності, зокрема, коли прокурори отримували чималі державні виплати. Він підкреслив, що таких посадовців слід карати подвійно — вони мають повернути незаконні виплати й відшкодувати суму в подвійному розмірі.

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Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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