Заробляли мільйони на 'інвалідностях': ДБР добралось до МСЕКу в Одесі

Лікар надавав "платні послуги" охочим уникнути мобілізації.

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ДБР в одеському МСЕКу / колаж: Главред, фото: ДБР

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ДБР викрило схему заробітку МСЕК в Одесі

До схеми було залучено 12 лікарів та посадовців МСЕК

ДБР вилучило медичні документи, понад 80 тис. дол. та три авто преміум-класу

29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. Про це повідомили в ДБР.

Зазначається, що викрито організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, які давали МСЕК підстави визнавати непридатність до військової служби.

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Зокрема, навесні лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати "платні послуги" охочим уникнути мобілізації. Медик залучив до схеми 12 лікарів з різних закладів міста, посадовців обласного центру МСЕК та їхніх родичів, які були посередниками.

"Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідні медичні документи для підтвердження "історії хвороби", зокрема навіть робили МРТ-знімки. Після цього військовозобов’язані з пакетом документів зверталися до МСЕК, де їх зустрічали "підготовані" члени комісії для оформлення групи інвалідності", - йдеться в повідомленні.

В ДБР підкреслили, що за свої послуги учасники схеми отримували від 6 до 12 тис. дол. у залежності від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Правоохоронці встановили 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. Інші – в процесі встановлення.

Крім того, працівники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучили медичні документи, понад 80 тис. дол. готівкою та три авто преміум-класу.

"Під час обшуку у МСЕК було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які перебували в розшуку за фактом самовільного залишення військової частини, та п’ятьох "клієнтів" призовного віку, розшукуваних за ухилення від військової служби", - додали в ДБР.

Правоохоронці також затримали лікаря-організатора злочинної схеми та повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Усім їм загрожує покарання у вигляді до 10 років ув’язнення.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

22 жовтня, СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США, колекцію ювелірних виробів і російський паспорт її сина.

Крім того, СБУ викрила у Рівненській області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

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