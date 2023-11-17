"Велика кількість авіації та далекобійних ракет": у ЗСУ розповіли, як повернути Крим

Полковник Збройних сил України Петро Черник вважає, що повернути окупований росіянами Крим набагато легше, ніж Донбас. В інтерв'ю ТСН він розповів, як це зробити.
За словами Черника, Крим - це півострів, 250 кілометрів з півночі на південь і трохи більше 360 кілометрів зі сходу на захід.
"Велика кількість авіації, скажімо F-16, машин 120. Додаємо велику кількість далекобійних ракет, таких AGM-158 JASSM. Є така ракета, яка завдає ударів до п'яти тисяч кілометрів. І вибивати там все, що можна вибити", - сказав полковник.
На думку Черника, спочатку потрібно знищити Кримський міст, тому що 90% всього, що завозиться в Крим, йде залізницею.
"Потопити всі великі десантні кораблі - це можливо. Нічого нового вони завезти не можуть. Турки закрили Босфор і Дарданелли. Все потопили, що можна потопити, міст під воду, закриваємо небо над півостровом, щоб літаки не могли літати — це можливо, є до цієї авіації далекобійні ракети. Тобто збивати Ту-76, Ан-24 і так далі. Кілька місяців такої роботи", - розповів Петро Черник.
Що стосується Донбасу, то там ситуація інша. За словами аналітика, Донбас - це суша, по якій можна нескінченно щось возити у вантажівках під прикриттям ночі.
Як повідомляв Главред, раніше Петро Черник заявляв, що не знає, як деокупувати Донбас.
"Донбас ніхто в лоб ніколи не брав. Підкреслюю, ніколи. Ні в першій, ні в Другій світовій війні історія не знає таких випадків", — говорив він.
За словами військового аналітика, Україна береже своїх солдатів, тому не буде кидати їх у бій так, як це робив Кремль у Бахмуті й зараз робить в Авдіївці.
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Деокупація Криму
На даний момент у російських окупантів є дві потужні логістичні артерії – залізниця через Волноваху, Токмак і Джанкой, а також Керченський міст. Коли ЗСУ отримають контроль над ними і пошкодять Кримський міст або хоча б залізничну гілку, тоді можна буде почати наземну операцію в Криму. Відбудеться це точно не в цьому році. Таку думку озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Кримський міст буде зруйнований. Це станеться тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Таку заяву озвучив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
ЗСУ здатні наявним озброєнням зруйнувати Кримський міст. Про це заявив військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.
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