"Донбас ніхто в лоб ніколи не брав": експерт спрогнозував, як і коли закінчиться війна

Теоретично перемога можлива, якщо Силам оборони вдасться стиснути лінію розмежування до умовного 24 лютого 2022 року.

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Петро Черник спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, armyinform.com.ua

Нинішня повномасштабна війна в Україні, ймовірно, закінчиться в 2024 році. У глобальному сенсі протистояння з агресором завершиться лише тоді, коли РФ розпадеться. Такий прогноз озвучив військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник.

"Якщо РФ не розпадається, навіть якщо Путін завтра помре, на його місце прийде Навальний, то через 10-15-20-30 років вони почнуть нову війну. Це константа, яка не підлягає обговоренню", - розповів Петро Черник у коментарі ТСН.

За його словами, теоретично перемога можлива, якщо Силам оборони вдасться стиснути лінію розмежування до умовного 24 лютого 2022 року.

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"Як проходити стару лінію, тобто Донбас, якщо зберігається стійкість управління в РФ, я поки дати чесної військової відповіді не можу. Донбас ніхто в лоб ніколи не брав. Підкреслюю, ніколи. Ні в першій, ні в Другій світовій війні історія не знає таких випадків", — зазначив Черник.

Військовий аналітик додав, що Україна береже своїх солдатів, тому не буде кидати їх у бій так, як це робив Кремль у Бахмуті й зараз робить в Авдіївці.

Черник припустив, що цілком можливо стиснути лінію розмежування у 2024 році завдяки геополітичному моменту, а саме — виборам у США.

"Байдену потрібні позитивні результати. І в їхньому розумінні, ну, принаймні я так вважаю, повернення статусу-кво старої лінії цілком можливо підносити як успіх", — вважає аналітик.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Війна в Україні не закінчиться через рік. Терміни завершення бойових дій затягуються. Але наша держава точно здобуде перемогу у війні. Такий прогноз озвучив лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

Глава ГУР Кирило Буданов дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, війна РФ проти України не буде тривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

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