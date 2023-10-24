Коли Кримський міст буде зруйновано: у ВМС назвали терміни та умови

ЗСУ не планують зруйнувати улюблений міст Путіна, приурочивши це до якоїсь дати, оскільки Україна не страждає на символізм на відміну від росіян.

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Кримський міст буде зруйнований, заявили у ВМС / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

Кримський міст через Керченську протоку в тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Це станеться тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Таку заяву озвучив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

ЗСУ не планують зруйнувати улюблений міст Путіна, приурочивши це до якоїсь дати. За його словами, Україна не страждає на символізм, на відміну від росіян. Це дуже допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом.

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"Тому цей міст, звичайно, буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу. Коли потрібно буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом, обов'язково це буде зроблено. Тому чекати слід слушного моменту", - сказав представник ВМС в інтерв'ю Укрінформу.

Плетенчук додав, що завдання вогневого ураження по території Криму не є чимось символічним. Це є частиною загального плану звільнення окупованих земель України.

"Звичайно, у нас дуже часто вимірюють контрнаступ квадратними кілометрами, але це не дуже правильно, тому що будь-які такі операції є багатоскладовими, багатошаровими, там багато елементів, які повинні виконуватися у відповідній послідовності", - додав він.

Удари по Кримському мосту

Окупанти намагаються врятувати Кримський міст, який періодично піддається ударам. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що охорона естакади посилена, а кораблі здійснюють маневри з порту в порт.

Крім того, окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст, які він отримав після вибухів, але у них нічого не виходить - на об'єкті все ще спостерігаються великі пошкодження, як би їх не намагалися приховати.

Військовий експерт Петро Черник назвав сценарій повного знищення Кримського мосту. Згідно з прогнозом, Україні потрібно "пустити під воду на кілька сотень метрів" естакаду, щоб російські загарбники вже не змогли її відновити. Питання можна вирішити далекобійними ракетами, такими, як ATACMS.

Тим часом рупор Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закотила істерику через атаки на Кримський міст і пригрозила "відповіддю".

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