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Результат неймовірний: топ-генерал США прокоментував хід контрнаступу України

Юрій Берендій
16 листопада 2023, 15:39
Генерал у відставці зазначив, що наземний етап контрнаступу України сповільнився, однак інші етапи операції йдуть за зазделегідь наміченим планом Генштабу.
Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони Британії
Топ-генерал США прокоментував хід контрнаступу України / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони Британії

Підсумком повномасштабного українського контрнаступу має стати повне звільнення окупованого Росією півострову Крим. Однак, станом на сьогодні, сповільнилась лише наземна частина операції по деокупації Криму. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Radio NV.

Ходжес вказав, що контрнаступ Збройних Сил України складається із багатьох операцій, що виконують різні функції.

"Контрнаступ – це набагато більше, ніж просто те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, повітря, сушу, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звісно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму", – розповів генерал у відставці.

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Він відзначив, що затрималася тільки земельна фаза контрнаступу ЗСУ, яка привертає більше уваги. Проте наступ на півдні "лише має допомогти ізолювати Крим, перерізавши знаменитий наземний міст".

"Україні треба однозначно більше зброї великої дальності, яка може вразити російські цілі в Криму – такі як Севастополь, авіабазу в Саках, великий логістичний центр у Джанкої – і загалом зробити Крим непридатним для російських військ", – сказав Ходжес.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес також зазначив, що цей процес став можливим лише за допомогою невеликої кількості ракет Storm Shadow. Він також додав, що про результати українського контрнаступу найкраще може розповісти командувач Чорноморського флоту Росії, який змушений поступово виводити кораблі з Криму в російскі порти на Чорному морі.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше поввідомляв Главред, в НАТО відзначили українські атаки на військово-морські об'єкти в тимчасово окупованому Криму, адже вони примушують Росію розглядати альтернативні місця для базування свого військового флоту.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що удар по російському кораблю на заводі в Керчі був результатом дій українських захисників.

Речник Військ-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що Україна активно працює над виведенням всього російського Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря.

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війна в Україні Бен Ходжес новини Криму
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