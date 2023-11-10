Коли ЗСУ зможуть розпочати наземну операцію в Криму: відповідь військового

Зараз українські військові демонтують результат, який заслуговує потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

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ЗСУ потрібно знищити не лише Чорноморський флот, а й важливі логістичні шляхи окупантів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

На даний момент у російських окупантів є дві потужні логістичні артерії - залізниця через Волноваху, Токмак і Джанкой, а також Керченський міст. Коли ЗСУ отримають контроль над ними і пошкодять Кримський міст або хоча б залізничну гілку, тоді можна буде почати наземну операцію в Криму. Відбудеться це точно не в цьому році. Таку думку озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, зараз ЗСУ демонструють результат, який заслуговує потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

"Адже підводний човен знищується прямо в порту, кораблі, які ще не стали на бойове чергування, знищуються в доках. Тобто, не маючи потужного військово-морського флоту, Україна має можливість знищувати російський флот - нашими ракетами, нашими безпілотниками і дронами", - сказав Гетьман в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Експерт упевнений, що подібні атаки триватимуть і далі. Країна-агресор РФ зможе врятувати свої кораблі, лише якщо відведе їх подалі від Криму, наприклад, в напрямку Новоросійська або навіть далі - в Каспійське море.

Можливість здійснення наземної операції в Криму залежить від кількості російських кораблів. Однак потрібно знищити не лише Чорноморський флот, а й важливі логістичні шляхи окупантів.

"Поки, думаю, ми таку операцію проводити не будемо. Цього року - точно ні. Треба ще багато чого знищити, і не лише Чорноморський флот, а також Керченський міст, певні логістичні шляхи росіян на суші тощо, щоб у ворога не було можливості для постачання на острів зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, живої сили", – зазначив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

"Бавовна" в Криму

Рано вранці 10 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БПЛА збили над територією Тульської області Росії.

Пізніше стало відомо, що в селищі Чорноморське були вражені два російських десантних швидкісних катери проекту 11770. На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що в України є "величезні успіхи на Кримському напрямку".

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