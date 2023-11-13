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Криму приготуватись: експерт повідомив про шанс для ЗСУ вийти до півострова

Юрій Берендій
13 листопада 2023, 16:56
Сили оборони України можуть перекрити Кримські перешийки, прорвавши фронт на лівому березі Херсонщини. Експерт вказує на нерви в рядах окупантів.
Криму приготуватись: експерт повідомив про шанс для ЗСУ вийти до півострова
Експерт повідомив про шанс для ЗСУ вийти до півострова / Колаж Главред, фото: Фото: Сухопутні сили України, Головнокомандувач ЗСУ, deepstatemap

Для того, щоб реалізувати безпечну переправу через Дніпро на лівий берег Херсонщини потрібна багаторівнева система ППО, щоб за її допомогою відігнати ворожі літаки якомога далі, а також розширення плацдарму, щоб більша частина ворожої артилерії не мала можливості для прицільних ударів по споруді. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, журналіст та речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

За його словами, є певні питання щодо переміщення бронетехніки ЗСУ на лівому березі Херонської області.

"Є питання саме щодо технічної можливості. Звісно, українські війська мають деякі спеціальні машини і техніку, яку отримали від німецьких партнерів, але чи задіяна вона - невідомо. Зокрема, БТР мають здатність самостійно переміщатися і долати рубежі, а от щодо іншої техніки є питання", - зазначає Селезньов.

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Він наголошує, що масштаб дій українських військ на південному напрямку вражає. Російська армія вже вимушена реагувати, і на цей напрямок призначено нового командувача, генерал-полковника Михайла Теплинського, якого вважають найбільш розумним і ефективним серед російських генералів.

"Ворог починає переміщати на цю ділянку фронту підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії, вже досить давно там воює морська піхота зі складу Каспійської флотилії. Проблема для ворога полягає в тому, що він ретельно не готувався до атак ЗСУ. На цій ділянці фронту небагато інженерно-фортифікаційних споруд для уповільнення українського наступу. Тому ворог нервує, бо від берега Дніпра до кримських перешийків приблизно 80 кілометрів. А за умови відсутності потужних рубежів оборони, якщо українська армія матиме масштабні ресурси для контрнаступу на цій ділянці, ворог може зазнати непоправних втрат", - додає ексречник Генерального штабу.

Експерт повідомив, що вирішальним фактором, який визначатиме подальший прогрес ЗСУ на південному напрямку, є наявність ресурсів.

"Якщо Україна матиме відповідний штурмовий підрозділ для переміщення на лівий берег і розвитку контрнаступу, ми можемо здивуватися результатам їхньої діяльності", - резюмує Селезньов.

Бойові дії ЗСУ на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Владислав Селезньов зазначав, що Російські окупанти не мають наміру проявляти "жести доброї волі" на півдні України. Зараз у загарбників є достатньо ресурсів, щоб утриматися на цьому напрямку, тому наразі їм не планується відступати.

Протягом останньої доби на Таврійському напрямку більше десятка російських військових здавалися в полон. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму каналі в Telegram.

Водночас, в Центрі національного спротиву зазначили, що російські ЗМІ проводять інформаційну кампанію проти України і заявили про "перегрупування військ" на Херсонщині, але наразі ця інформація не має підтвердження.

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