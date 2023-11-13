'Ворожі обʼєкти стануть попелом': експерт розповів сценарій, як ЗСУ просунуться на півдні

Ракети ЗСУ здатні зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавити вороже угруповання у Криму логістики.

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Селезньов розповів, коли ЗСУ дійдуть до Криму / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

В інтервʼю Главреду військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів, що буде, якщо Україні вдасться просування на півдні - як тоді може діяти Росія та як може розвиватися ситуація.

Експерт заявив, що незважаючи на те, що ворог не будував масштабних фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра, він створив багато захисних споруд на підходах до кримських перешийків.

"Зокрема, у тих населених пунктах, які розташовані буквально впритул до Кримського півострову. Так само нариті окопи (і їх там чимало) на півночі Криму, причому там ворог почав це робити ще у лютому-березні 2014 року. Але, як на мене, питання звільнення Криму від російської присутності полягає у наявності в України ресурсів визначеної компоненти - ракет типу ATACMS та винищувачів F-16", - пояснив він. відео дня

Ракети ЗСУ здатні зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавити вороже угруповання у Криму та Севастополі сталої логістики, а далі систематично перетворювати на попіл усі ворожі обʼєкти.

"Причому, у першу чергу, саме у Севастополі, бо саме там знаходиться головна база Чорноморського флоту РФ. А F-16 потрібні для того, щоб прикривати українські війська з повітря, причому як над суходолом, так і над акваторіями Чорного та Азовського морі", - додав Селезньов.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на Кримському напрямку

Нагадаємо, що у Криму знищено десантні катери РФ. Замінити знищені кораблі окупанти не можуть. При цьому після ударів в Чорному морі Чорноморський флот поступово перебазується в Новоросійськ та інші порти.

Гендельман розповів, що війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря. Росії прийнятна війна на виснаження, але Україні такий сценарій не є вигідним. Експерт переконаний, що росіяни теж не планували тривалу війну.

Командир "Айдару" розповів, що ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря. На півдні зараз вирішується доля Токмака, а від долі Токмака взагалі значною мірою залежить результат всієї наступальної кампанії.

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