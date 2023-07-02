Бої за плацдарм біля Антонівського мосту: у ЗСУ розкрили деталі ударів по ворогу

Біля Антонівського мосту акцент на контрбатарейній боротьбі, підкреслила Наталія Гуменюк.

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Біля Антонівського мосту триває контрбатарейна боротьба / Колаж соцмережі, Вгору

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці боїв, які активізувалися на Лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту під Херсоном.

У цьому районі тривають бої, ситуація там складна, але ЗСУ продовжують знищувати супротивників, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Речник Сил оборони півдня України зазначила, що бойова робота біля Антонівського мосту триває, але військовим потрібна інформаційна тиша.

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"Зараз йде потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її русло дещо деформоване, внаслідок тієї катастрофи, яку зробили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", - пояснила вона.

Гуменюк додала, що за минулу добу в цьому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки.

Раніше російська окупаційна армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які після затоплення розчищали мул. В результаті російської атаки один співробітник ДСНС загинув, ще семеро постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані.

Крім того, раніше армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни відкрили вогонь "в спини цивільним". За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення – дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсона поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих-74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човні.

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