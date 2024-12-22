Ще один злочин: росіяни розстріляли українських полонених на фронті

Лубінець заявив, що російські воєнні злочинці мають постати перед міжнародним трибуналом.

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Розстріл українських військових / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/dmytro_lubinetzs

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Військові РФ розстріляли українських військовополонених на фронті

Це зафіксували на відео з безпілотника

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомить про цей факт ООН та МКЧХ

Військові країни-агресора Росії вкотре розстріляли українських військовополонених на фронті. Про це повідомили в батальйоні безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

Розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом", - наголосив він.

Військові РФ розстріляли українських полонених - відео:

Злочини РФ на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 22 листопада 2024 року представники ЗС РФ здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

9 листопада стало відомо, що російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео.

21 жовтня повідомлялось, що поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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