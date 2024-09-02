У МЗС "припечатали" Монголію: ділить із Путіним відповідальність за злочини

Монголія дозволила обвинуваченому злочинцеві уникнути правосуддя, підкреслив Георгій Тихий.

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У МЗС прокоментували візит Володимира Путіна до Монголії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Дозволивши військовому злочинцю Володимиру Путіну приїхати в Монголію, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду, офіційний Улан-Батор ділить із країною-агресором відповідальність за військові злочини окупантів РФ.

Відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права", - пише в X (Twitter) речник МЗС Георгій Тихий.

Представник МЗС України наголосив, що Монголія дозволила обвинуваченому злочинцеві уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

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"Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", - додав Тихий.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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