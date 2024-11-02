'Це злочин проти людей': Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

За жовтень РФ випустила по Україні близько 2 тисячі "Шахедів".

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РФ атакує Україну ударними дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Ключові тези зі звернення:

РФ запустила близько 2 тисячі "Шахедів" по Україні

У дронах та ракетах РФ знайдені іноземні компоненти

Світ має посилити санкції проти РФ

Російські окупанти досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для "Шахедів" та ракет, які застосовуються для атак на Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що РФ практично щодня атакує Україну ударними безпілотниками.

відео дня

"За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "Шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію.", - розповідає Зеленський.

Дивіться звернення президента України

Звернення президента / скріншот з Telegram

Він наголошує, що мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей постачаються в Росію з-за кордону, зокрема, з Китаю, Європи, Америки.

"Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. Так само як із "Шахедами" – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн", - додав президент України.

Зеленський підкреслив, що санкції проти РФ мають збільшуватись та бути ефективними.

"І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу.", - підсумував глава країни.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, окупанти вранці у суботу, 2 листопада, атакували Київ "Шахедами". Під час атаки дронів у Святошинському районі міста були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння.

Згідно з інформацією мера Києва, частини дрона потрапили в офісну будівлю в Шевченківському районі столиці.

Згодом речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що окупанти почали застосовувати нову тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті. За його словами, атака "Шахедів" 2 листопада свідчить про зміну підходу до обстрілів столиці. У будь-якому разі необхідно йти в укриття або принаймні дотримуватися правила "двох стін".

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