ДБР оголосило нардепа Дмитрука у міжнародний розшук: підозрюється у 4 злочинах

Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук чинного народного депутата Артема Дмитрука.

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ДБР розшукує нардепа Артема Дмитрука / колаж: Главред, фото: УНІАН, Instagram

Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука.

Як повідомили у заяві пресслужби ДБР, за даними слідства, під час перебування в Одесі він разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки, умисно заподіявши йому тілесні ушкодження та намагаючись викрасти у нього зброю.

Крім того, під час перебування у Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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За даними ДБР, народний депутат України підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Політичні скандали Артема Дмитрука

Нагадаємо, що скандального нардепа Дмитрука помітили у Молдові. За словами джерела, Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність" та поскаржився, що за нього "взялися спецслужби".

Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через побиття військового та поліцейського. В Одесі Дмитрку діяв разом з групою осіб. Він напав на правоохоронця у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього.

ДБР "взялося" за нардепа-втікача Артема Дмитрука. Слідчі з'ясовують, яким чином депутат перетнув державний кордон та хто йому допомагав у цьому, повідомили в ДБР, нині йдуть обшуки в Одесі. Офіс Генерального прокурора продовжує процесуальне керівництво справою.

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