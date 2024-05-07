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Українці отримають нові бонуси: Швеція планує зміни для біженців

Анна Ярославська
7 травня 2024, 11:42
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Зараз українці мають прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення. Цей термін хочуть скоротити до одного року.
Біженці, прапор Швеції
У Швеції готують нові правила для українців, які перебувають у країні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Українські біженці у Швеції зможуть швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. Відповідні зміни готує уряд країни.

Що зміниться для українців у Швеції

Наразі українці мають прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення та вони зможуть отримати номер соціального страхування.

Цей термін хочуть скоротити до одного року. Планується, що нові правила набудуть чинності 1 листопада, передає Sveriges radio.

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Міністр з питань міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард розповіла, які переваги отримають українці.

"Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми і бути у відпустці по догляду за дитиною", - сказала вона.

Крім того, через свій номер соціального страхування українці зможуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади і, наприклад, з дитячою школою.

Також зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агенції з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.

Допомогу для біженців збільшать

Участь у програмі дасть змогу отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні.

Нині допомога від Міграційного агентства Швеції становить 71 шведську крону на день (7 євро). Після участі в програмі - 308 шведських крон (30 євро).

Які пільги скасують

Українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато хто з них продовжуватиме жити на 71 шведську крону на день, доки не зможуть зареєструватися після перебування в країні понад 12 місяців.

Українські біженці в Європі

З 2024 року в країнах Європи почався процес значного скорочення допомоги біженцям. У чотирьох європейських країнах у 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

Також після тривалих дискусій між Берліном і федеральними землями були узгоджені нові правила перебування біженців у Німеччині. Уже починаючи з січня 2024 року, федеральний центр буде щорічно виплачувати на кожного потенційного здобувача статусу біженця 7500 євро, тому розміри фінансування будуть безпосередньо пов'язані з конкретною кількістю біженців, які отримують допомогу держави.

Як повідомляв Главред, у Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни. "Зелене світло" буде надано лише тим, хто не залежить від державної допомоги.

Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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