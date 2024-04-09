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Правила проживання будуть іншими: на біженців з України в Чехії чекають зміни

Анна Ярославська
9 квітня 2024, 12:42
Зміни можуть бути впроваджені вже у 2025 році. Якщо поправки ухвалять, українці зможуть отримати дозвіл на постійне проживання.
Біженці, Чехія
Для біженців з України в Чехії змінять правила перебування / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни. "Зелене світло" буде надано лише тим, хто не залежить від державної допомоги.

З пропозицією про внесення поправок виступило Міністерство внутрішніх справ Чехії, передає пресслужба відомства.

Для отримання дозволу на довгострокове проживання українцям необхідно буде продемонструвати економічну самостійність. У підсумку вони зможуть отримати статус довгострокового проживання, аналогічний тому, який мають іноземні громадяни з країн, що не входять до Європейського союзу.

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Якщо українці не можуть або не хочуть прийняти ці умови, то вони зможуть залишатися під тимчасовим захистом.

Міністерство внутрішніх справ Чехії підтвердило, що інститут тимчасового захисту для українських біженців буде збережено і в майбутньому. Водночас існують люди, які прагнуть залишитися на території Чехії на тривалий термін і вкластися в будівництво свого майбутнього там.

Зміни можуть бути впроваджені вже 2025 року. Однак наразі законопроєкт перебуває на стадії обговорення. Розгляд розпочнеться після ухвалення рішення на рівні Європейського союзу.

Як отримати дозвіл на постійне проживання

Для отримання дозволу на довготривале проживання, потрібно:

  • перебувати на території Чехії мінімум 2 роки;
  • мати закордонний паспорт;
  • надати документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;
  • надати документ про місце проживання на території Чехії;
  • надати довідку про несудимість.

Для отримання дозволу на тривале проживання необхідно, щоб усі члени сім'ї проходили процедуру. Якщо, наприклад, дозвіл отримує мати, то дитина не може залишитися під тимчасовим захистом.

Які права отримають українці після ухвалення закону

Громадяни України, яким буде надано дозвіл на постійне проживання, матимуть право на:

  • можливість вільно брати участь на ринку праці;
  • звільнення від необхідності проходження адаптаційно-інтеграційного курсу;
  • біометричну картку замість візової наклейки;
  • можливість зареєструвати транспортний засіб на себе.

Зазначимо, за даними МВС Чехії, зараз у країні перебувають 338 736 українських біженців.

Як повідомляв Главред, з 2024 року в країнах Європи розпочався процес значного скорочення допомоги біженцям. У чотирьох європейських країнах у 2024 році почнуть скорочувати та припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

Також після тривалих дискусій між Берліном і федеральними землями були узгоджені нові правила перебування біженців у Німеччині. Уже починаючи з січня 2024 року, федеральний центр щорічно виплачуватиме на кожного потенційного шукача статусу біженця 7500 євро, тож розміри фінансування будуть напряму пов'язані з конкретною кількістю біженців, які отримують допомогу держави.

Скільки українських біженців у Німеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.

Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.

Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.

У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.

Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

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