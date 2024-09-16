Очільник МЗС Польщі наголосив, що європейські країни повинні припинити фінансову підтримку тих, хто підлягає призову.

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Українська сторона підтримує заклик польського колеги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Radosław Sikorski

У Польщі за останніми даними українського МЗС проживає близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном - майже мільйон військовозобов'язаних.

У зв'язку з цим глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

Сікорський наголосив, що фінансова підтримка військовозобов'язаних чоловіків шкодить не лише обороноздатності, а й економічній стабільності України у цей непростий час.

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"Припиніть ці виплати людям, які підлягають призову до армії. Не повинно бути виплат за уникнення служби в армії", - додав він.

Новий очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву польського колеги. Він зазначив, що повністю підтримує позицію Польщі і закликає розробити програми для повернення українців додому.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

Виплати українським біженцям в Європі

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українських біженців, які тимчасово оселилися в його країні. Шольц закликав їх знайти роботу, зазначивши, що зараз багато українців продовжують отримувати підтримку від Німеччини, хоча повинні працювати.

Раніше Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно збільшити кількість грошей, що виділяються офіційному Бердину на фінансування українців, які отримали притулок у його країні як біженці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звертався до країн Євросоюзу з таємним проханням - допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому. З-поміж озвучених причин - відбудова України через російські обстріли й ракетні удари.

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