Відправка чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України: відповідь Брюсселя

ЄС обговорює з українською владою повернення чоловіків в Україну.

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Українські біженці в ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Європейському Союзі неможливе застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, - ред.)", - повідомила єврокомісарка.

На запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

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"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - підкреслила вона.

Ситуація з українськими біженцями в Європі / Інфографіка: Главред

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі Верховна Рада очікує на наказ Міноборони про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років. Водночас депутати поки не знають, яким чином у війську повинні будуть замінити тих, хто підпадають під цю категорію та вже були раніше мобілізовані.

В той же час, офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Крім того, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

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