Відправка чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України: відповідь Брюсселя

У Європейському Союзі неможливе застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, - ред.)", - повідомила єврокомісарка.
На запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - підкреслила вона.
Які країни ЄС обирають українські біженці?
За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:
- Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
- Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі Верховна Рада очікує на наказ Міноборони про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років. Водночас депутати поки не знають, яким чином у війську повинні будуть замінити тих, хто підпадають під цю категорію та вже були раніше мобілізовані.
В той же час, офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.
Крім того, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.
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