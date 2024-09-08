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Біженців на роботу: Шольц звернувся до українців з закликом працевлаштуватись

Анна Косик
8 вересня 2024, 02:02
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На думку канцлера у Німеччині є чимало українців, які живуть за рахунок виплат, хоча можуть заробляти.
Беженцы, Шольц
Працевлаштування ще тисяч українців стало б позитивом для Німеччини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Olaf Scholz

Німецький канцлер Олаф Шольц під час діалогу з жителями Тельтова звернувся до українських біженців, які тимчасово оселилися в його країні. Як повідомляє Tagesschau, Шольц закликав їх знайти роботу.

Він зазначив, що зараз багато українців продовжують отримувати підтримку від Німеччини, хоча повинні працювати. При цьому німецький канцлер наголосив, що вже більше 200 тисяч українців мають роботу завдяки урядовій програмі Jobturbo.

"Але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - додав він.

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Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.

Що таке Tagesschau?

Tagesschau — німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин, створена редакцією ARD-aktuell від імені німецької громадської телевізійної мережі ARD, пише Вікіпедія.

Українські біженці в Європі - останні новини

Нещодавно стало відомо, що президент Володимир Зеленський звертався до країн Євросоюзу з таємним проханням - допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила ідею про введення спеціальних виплат українським біженцям для їхнього повернення в Україну.

Напередодні німецький уряд відкинув пропозицію лідера баварської опозиційної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі Александера Добріндта, який закликав депортувати українських біженців, якщо у них немає роботи.

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