Відключення світла в Україні зміняться: в 'Укренерго' зробили заяву про графіки

Директор НЕК "Укренерго" зазначив, що фактор вихідних днів сприяє зниженню споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео Укренерго

Головне:

На вихідних в Україні очікується пом’якшення графіків відключен

За жовтень та початок листопада Росія здійснила понад 150 ракетних та 2000 дронових ударів по енергосистемі

Уражено генерацію, передачу, розподіл електроенергії та газову інфраструктуру

В Україні на вихідних очікується пом’якшення графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Основною причиною такого рішення є сонячна та тепла погода. Про це повідомив директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, сприятливі погодні умови та фактор вихідних днів дають змогу з обережним оптимізмом оцінювати ситуацію.

"Ми очікуємо зниження споживання, яке також пов’язане із тим, що будуть вихідні дні. Тому для побутових споживачів тривалість обмежень буде знижено", - сказав він.

Водночас керівник "Укренерго" наголосив на непередбачуваності ситуації енергосистеми через постійні російські терористичні атаки на критичну інфраструктуру. Він підкреслив, що будь-які прогнози залишаються умовними, оскільки невідомо, коли може відбутися наступний масований удар по енергетиці України.

Скільки ракет РФ спрямувала на об'єкти енергетики

Міненерго повідомило, що за жовтень та початок листопада Росія здійснила понад 150 ракетних і понад 2000 дронових атак на українську енергосистему. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура.

"Попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему. Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах - це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", - наголосили у повідомленні.

Дивіться відео про роботу енергетиків після російських атак:

Енергетики відновлюють енергосистему України / Фото: скріншот

Чи може покращитися ситуація - прогноз

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко нещодавно заявив, що зараз енергетики змушені застосовувати відключення для стабілізації енергосистеми. У найближчі дні, за його словами, ситуація не зміниться.

"Я не можу гарантувати, що в найближчі пару днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо відключатися споживачів. Ми змушені робити це для збереження енергосистеми", - пояснив Зайченко.

Водночас він додав, що вже через кілька тижнів ситуація в енергосистемі має покращитися.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, масовані ракетно-дронові атаки Росії на українську енергосистему останні два місяці призвели до значних втрат потужності, через що в Україні запроваджують відключення світла.

Також в Україні на 15 листопада діятимуть графіки відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Обмеження від 1,5 до 3,5 черг застосовуватимуть протягом доби.

Як повідомляв Главред, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про реальну загрозу масштабних відключень електроенергії в Україні. За його словами, енергосистема перебуває у критичному стані і за певних умов країна може опинитися в тотальному блекауті, а світла може не бути до 20 годин на добу.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

