Годин зі світлом стане більше: нові графіки обмежень на 15 листопада

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами та дронами
- Під обстрілом були об'єкти енергетики
- Укренерго запровадило графіки відключення світла
В Україні вводять графіки відключення світла на 15 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.
Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 1,5 до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред