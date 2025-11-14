Годин зі світлом стане більше: нові графіки обмежень на 15 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.

Графіки вимкнення світла на 15 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго запровадило графіки відключення світла

В Україні вводять графіки відключення світла на 15 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 1,5 до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

