По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень

В Україні існує загроза не лише довготривалих відключень, але й тотального блекауту.

Енергосистема України, за словами ексміністра, знаходиться у критичному стані / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Плачков:

Енергосистема України сильно постраждала

Україні загрожує блекаут

Оселі українців можуть бути знеструмлені по 20 годин на добу

В Україні існує реальна загроза масштабних відключень електроенергії. Про це в етері Вечір.LIVE заявив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

За його словами, енергосистема України станом на сьогодні опинилася у критичній ситуації. За певних умов країна навіть може погрузнути у тотальний блекаут.

"Ви знаєте, що у нас є загроза тотального блекауту? Хтось про це каже? Тотального блекауту, коли може погаснути вся Україна", - наголосив він.

Що може врятувати Україну від масштабних знеструмлень

Плачков зауважив, що забезпечити українців теплом і світлом можливо, але для цього потрібен професійний підхід. Якщо його не буде, Україна може опинитися в ситуації, коли світло електроенергії в оселях громадян не буде по 20 годин на добу.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація з відключеннями електроенергії сьогодні

Главред писав, що згідно з повідомленням "Укренерго", 14 листопада протягом всього дня в Україні діятимуть графіки відключень світла. Електроенергію вимикатимуть у більшості регіонів. Для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 2 до 4 черг.

В той самий час діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у грудні 2025 року ЄС збільшить максимальний обсяг експорту електроенергії в Україну з 2100 до 2300 МВТ на місяць. Тому найближчим часом ситуація з обмеженнями має покращитися.

Раніше повідомлялося, що масовані ракетно-дронові атаки, які країна-агресор Росія здійснила на українську енергосистему протягом двох останніх місяців, призвели до значних втрат доступної потужності. Через знищення або пошкодження енергетичних об’єктів в Україні запроваджуються відключення світла.

Однак глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів. За його словами, енергетики змушені застосовувати відключення, щоб стабілізувати енергосистему. У найближчі кілька днів ситуація не зміниться.

Про персону: Іван Плачков Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.

