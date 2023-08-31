Бердянськ буде наш: ЗСУ вийдуть до Азовського моря цього року - Жданов

Українські військові роблять все, щоб звільнити окуповані території. ЗСУ можуть вийти до Азовського узбережжя вже до кінця цього року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.
Він переконаний, що українським військовим вистачить сил, щоб дійти до узбережжя.
"Я вважаю, що це цілком можливо. Сил і засобів нам повинно вистачити. Схоже, коли планували нинішній контрнаступ, вихід на Азовське узбережжя і визначили як головну мету. У нас є всі шанси, щоб вийти до Азовського моря до кінця поточного року", - сказав Жданов.
Водночас він вважає, що цього року не вийде повернути Маріуполь. Однак ЗСУ мають всі шанси звільнити Бердянськ цього року.
Контрнаступ ЗСУ
Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.
Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів 30 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
30 серпня начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до міста.
Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" та наближається до села Вербове Запорізької області.
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